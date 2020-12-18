شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد يقهر شيفيلد بثلاثية في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات، بالتغلب على مضيفه شيفيلد بثلاثية لهدفين، في المباراة التي احتضنها ملعب برامول لين، مساء الخميس، ضمن الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، وأنتوني مارسيال، بينما سجل هدفي شيفيلد ديفيد ماكجولدريك.