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تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين بكورونا إلى سلبية

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إصابات لاعبي منتخب الشباب بكورونا والذين يتواجدوا في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «تحول تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية من الثنائي الذي أثبتت الفحوصات تعرضهم للإصابة بالفيروس مؤخرًا».

وتابع: «حال استمرار سلبية مسحة هذا اللاعب فيحق لمنتخب الشباب المشاركة أمام تونس في لقاء الجمعة».

كان عمر ربيع ياسين قد أكد في تصريحاته له أن سفير مصر في تونس قد اصطحب الثنائي الذي تعرض للإصابة إلى أحد المعامل المعتمدة من أجل إعادة مسحتهما وأثبتت تعافي أحد الثنائي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    123,153

  • تعافي

    105,719

  • وفيات

    6,990

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