شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: «ساسي» الأفضل في مباراة الزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض الأفصل خلال مباراة بيراميدز.
قال حمزة في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «فرجاني ساسي قدم أداء مميز للغاية أمام بيراميدز وكان رمانة الميزان في خط الوسط وقدم دور دفاعي وهجومي طوال المباراة».
وأضاف: «الونش أيضا قدم أداء جيد خلال اللقاء بعد عودته من الإصابة بالكورونا خلال الفترة الماضية وعبدالله السعيد كان الأفضل في بيراميدز».
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