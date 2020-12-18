شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ يشكر الجماهير ويشيد بتطور هيئة الترفيه في السعودية‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه المستشار تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالشكر لكل من سانده في أزمته الصحية سواء بالاطمئنان عليه أو الدعاء له، معرباً عن امتنانه وسعادته بحب الجميع عقب عودته للرياض من رحلته العلاجية.

أضاف اّل الشيخ خلال لايف قام ببثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : «الحمدلله على الطفرة التي حدثت في هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برعاية الملك محمد بن سلمان برؤيته وقيادته».

وواصل: «زرت جميع العاملين بقطاع الترفيه، ومنهم 35% من الكادر النسائي، والقطاع يشهد أكبر دعم ورعاية».

وأكمل: «أشير إلى أن الحدث المهم بلقاء سمو الأمير بدر وزير الثقافة بالفنان ماجد المهندس ووالفنان راشد الماجد، بالإضافة إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل».

وتمنى في نهاية تصريحاته أن يهل العام الجديد 2021 بالخير على الجميع.