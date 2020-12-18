شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: الخطيب أسطورة.. «مش طبيعي أشوفه ومتصورش معاه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، عن الهجوم الذي تعرض له أحمد حسام ميدو، بعدما نشر صورته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «استغربت تمامًا من الهجوم الذي تعرض له ميدو بعد صورته مع الخطيب».

أوضح: «الخطيب أسطورة كروية وأنا لو قابلته في أي مكان هتصور معاه وهو لو قابلني هيسلم عليا، ومش الطبيعي أن نجوم الكرة تشوف بعض وتتجاهل بعض».