شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: أداء أحمد فتحي الهجومي «علامة استفهام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن الأداء الدفاعي لأحمد فتحي لاعب بيراميدز الجديد كان جيد أمام الزمالك.
وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «بالنسبة لأول مباراة فأداء فتحي كان جيد إلى حد ما ولكن في الأداء الهجومي كان هناك علامة استفهام كبيرة فلم يظهر هجوميا على الإطلاق».
وأضاف: «أداء أحمد فتحي في الجانب الهجومي لم يعجبني ولكن هذه أول مباراة له وأتمني له التوفيق في الفترة المقبلة».
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