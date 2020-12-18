شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: أداء أحمد فتحي الهجومي «علامة استفهام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن الأداء الدفاعي لأحمد فتحي لاعب بيراميدز الجديد كان جيد أمام الزمالك.

وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «بالنسبة لأول مباراة فأداء فتحي كان جيد إلى حد ما ولكن في الأداء الهجومي كان هناك علامة استفهام كبيرة فلم يظهر هجوميا على الإطلاق».

وأضاف: «أداء أحمد فتحي في الجانب الهجومي لم يعجبني ولكن هذه أول مباراة له وأتمني له التوفيق في الفترة المقبلة».