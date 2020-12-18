شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: هدف بيراميدز الملغي صحيحاً..والفار بـالمزاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق ان هدف بيراميدز الملغي أمام الزمالك كان صحيحا موضحا بأن حكم اللقاء كان يجب العودة إلى تقنية الفار للتأكد من صحته.

وقال بلال فى تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: "الفار فى مصر بالمزاج ولا أعلم رفض الحكم العودة إلى تقنيو الفيديو للتأكد من صحة الهدف وكان واضح للجميع".

وأضاف: "مخرج المباراة لم يعيد كرة الهدف نهائيا والحكم محمد عادل رفض احتساب الهدف فور رفع الحكم المساعد الراية كما رفض العودة إلى تقنية الفيديو".