شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يكشف بند بأحقية الشراء مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجب بكار لاعب فريق سيراميكا كليوباترا أنه عندما انتقل إلى الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز لم ينظر إلى الجانب المادى بل إلى الطموح خاصة وأن الفريق لديه هدف يريد تحقيقه بالتواجد فى المنافسة، وهذا لا يمنع أن هناك مقابل مادى وافق عليه .

وأضاف بكار فى تصريحات تليفزيونية أنه كان قد اقترب من الانضمام إلى الزمالك خلال الفترة الماضية، ولكن الصفقة لم تكتمل، كما أن الجهاز الفنى كان يريد ضمه خلال الفترة الماضية ولكن لم يتم .

وأشار اللاعب أن هناك بند فى عقده مع سيراميكا بأحقية الشراء، وهو ما يعنى أنه بعد انتهاء الإعارة قد لايعود إلى بيراميدز خاصة وأنه لم يحسم موقفه سواء بالعودة أو البقاء فى سيراميكا على أن يتم شراؤه وفقا للبند الموجود فى العقد .

ورحل بكار عن بيراميدز فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، قبل المعسكر المفتوح الذى أقيم قبل مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.