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عمر ربيع ياسين: تحول عينة أحد لاعبى منتخب الشباب المصابين إلى سلبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إصابات لاعبي منتخب الشباب بكورونا والذين يتواجدوا في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا.وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية: "تحول تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية من الثنائي الذي أثبتت الفحوصات تعرضهم للإصابة بالفيروس مؤخرًا".

 

وتابع: "حال استمرار سلبية مسحة هذا اللاعب فيحق لمنتخب الشباب المشاركة أمام تونس في لقاء الجمعة".

 

وكان عمر ربيع ياسين قد أكد في تصريحاته له أن سفير مصر في تونس قد اصطحب الثنائي الذي تعرض للإصابة إلى أحد المعامل المعتمدة من أجل إعادة مسحتهم وأثبتت تعافي أحد الثنائي.

 

ووصل الثنائي مصطفى لاعب سيراميكا ، وأحمد حسام، لاعب الجونة، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا. 

 

كما رافق الثنائي في رحلتهما إلى تونس، الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود إخصائي العلاج الطبيعي، اللذان حضرا إلى تونس، للإشراف على مصابي المنتخب من فيروس

 

وتوجه الثنائي أبو العلا و محمد محمود، إلى فندق عزل لاعبي المنتخب المصابين بفيروس كورونا المستجد، للإشراف عليهم بجانب متابعة حالة ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، والذي يعاني من الفيروس المستجد. 

 

واختتم منتخب الشباب تحت 20، استعداداته اليوم الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا.

 

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