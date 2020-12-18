عمر ربيع ياسين: تحول عينة أحد لاعبى منتخب الشباب المصابين إلى سلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: تحول عينة أحد لاعبى منتخب الشباب المصابين إلى سلبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إصابات لاعبي منتخب الشباب بكورونا والذين يتواجدوا في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا.وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية: "تحول تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية من الثنائي الذي أثبتت الفحوصات تعرضهم للإصابة بالفيروس مؤخرًا".
وتابع: "حال استمرار سلبية مسحة هذا اللاعب فيحق لمنتخب الشباب المشاركة أمام تونس في لقاء الجمعة".
وكان عمر ربيع ياسين قد أكد في تصريحاته له أن سفير مصر في تونس قد اصطحب الثنائي الذي تعرض للإصابة إلى أحد المعامل المعتمدة من أجل إعادة مسحتهم وأثبتت تعافي أحد الثنائي.
ووصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا ، وأحمد حسام، لاعب الجونة، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
كما رافق الثنائي في رحلتهما إلى تونس، الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود إخصائي العلاج الطبيعي، اللذان حضرا إلى تونس، للإشراف على مصابي المنتخب من فيروس كورونا.
وتوجه الثنائي أبو العلا و محمد محمود، إلى فندق عزل لاعبي المنتخب المصابين بفيروس كورونا المستجد، للإشراف عليهم بجانب متابعة حالة ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، والذي يعاني من الفيروس المستجد.
واختتم منتخب الشباب تحت 20، استعداداته اليوم الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا.
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