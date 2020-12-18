شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: تغييرات باتشيكو متأخرة.. وأحداد "مش ماشى" مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن تغييرات البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض في مباراة بيراميدز جاءت متأخرة للغاية بخلاف أنه أخطأ في سحب زيزو بأول تغيير بمباراة بيراميدز وعليه أن يستغل التغييرات ويمكنه إجراء تغيير بين الشوطين للاعب الغير موفق في المباراة.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك، إن حميد أحداد "مش ماشي" مع الزمالك وطريقة لعبه مش راكبة مع تركيبة الزمالك وحصل على الفرصة في الفترة الاولى مع الزمالك وفي الفترة التانية ولم يستغل الفرصة جيدا.

تابع: فرجاني ساسي كان مميزا في مباراة الزمالك وبيراميدز ومحمود الونش عاد بقوة بعد التعافي من كورونا، مضيفا: "استغربت من طريقة لعب بيراميدو ويضع لاعبين كثيرين في وسط الملعب رغم ان أدائهم متشابه سويا".

شدد على أن كرة هدف البوركيني ايريك تراوري لاعب بيراميدز في مرمى الزمالك تسلل واضح وقرار الحكم صحيح وأين الفار من العبة؟، مضيفا أن لعبة أشرف بن شرقي تستحق ركلة جزاء وليست ركلة حرة.