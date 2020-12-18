شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ننتظر خطاب "فيفا" لاختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إنه ينتظر خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة التي تدير اتحاد الكرة المصري خلال الفترة القادمة، موضحا أن مسئولي "فيفا" وضعوا من البداية خارطة طريق لمدة عام لحين إجراء الانتخابات.ووجه وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج مساء أون تايم المذاع على قناة "on time sports " ويقدمه الإعلامى مدحت شلبي الشكر للجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى لتحملهم المسئولية خلال العام الماضى.

أشار أشرف صبحى إلى أنه يحترم قرارت الاتحاد الدولى لكرة القدم ويشكرهم على حسن تعاونهم مع مصر لافتا إلى أن اختيار اللجنة الخماسية الجديدة خلال العام الماضى تم من قبل إرسال مسئولين من إدارة الحوكمة بـ"فيفا" موضحا أنه ينتظر ما تسفر عنه الأيام القادمة بشأن اختيار اللجنة الجديدة التي ستكمل لفترة ثانية.

دخل مصطفى مراد فهمى السكرتير السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، دائرة المرشحين لتولي رئاسة اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة اتحاد الكرة ، بعد خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، والذى جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل لاستكمال المهام التى حددها الفيفا فى خطاب التكليف، على أن يعلن التشكيل الجديد في وقت لاحق.