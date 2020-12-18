شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يوضح فى تلفزيون ”الخليج 365” شرط العين لبيع كودجا للأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن مسئولى العين الإماراتى، اشترطوا الحصول على 6 ملايين دولار، للموافقة على بيع المهاجم التوجولى لابا كودجو للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى التعاقد مع مهاجم سوبر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن طلبات العين جاءت بعد رفض الأهلى عقد صفقة تبادلية تقضى باتتقال كودجا للأهلى وعودة حسين الشحات للعين الإماراتى فى ظل وجود رغبة قوية لاعادة اللاعب مجددًا والذى كان اخد اهم نجوم العين الإماراتى قبل انتقاله للأهلى.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.