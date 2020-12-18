شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد الله جابر لاعب المصارعة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت العينة التي خضع لها عبد الله أحمد جابر لاعب منتخب المصارعة عن إيجابية المسحة ليتأكد إصابته بفيروس كورونا ، .وكان اتحاد المصارعة قد اشترط الخضوع الى مسحة كورونا و سداد مبلغ 300 جنيه، للمشاركة في التجارب التي يقيمها الاتحاد في الاوزان المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021

ويشارك فى التصفيات اللاعبون الحاصلون على أول 3 مراكز فى أعوام 2018/2019، و2019/2020 ويقيم اتحاد المصارعة تجارب لاختيار العناصر المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب فبراير المقبل، والتى تدخل ضمن التصنيف العالمى، للتأهل إلى الأولمبياد، وكان من المقرر إقامة البطولة أبريل الماضى، إلا أن الاتحاد الدولى قرر تأجيل جميع البطولات بسبب فيروس كورونا، ليتم إقامتها فبراير القادم، خاصة أن الاتحاد الدولى للعبة.

وتأكد إصابة الثنائى علاء السويفى ومحمد عبد العزيز، حكما اللعبة بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الحكام، أمس حيث خضع الحكمان للمسحة وفقًا لتعليمات الخضوع للمسحة قبل المشاركة في المنافسات الرياضية بـ48 ساعة ، وتم استبدالهم بحكمان اخران .