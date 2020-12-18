شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك دخل مباراة بيراميدز بالشوط الثانى.. والونش أهم المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن دوافع الزمالك في مباراته أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل 1/1 كانت متوسطة بالشوط الأول، ولكن بعد استقبال هدف تغيرت الدوافع ونجح الأبيض في العودة والتعادل في المباراة، وقال خلال تصريحات لاستوديو قناة الزمالك إنه طوال الشوط الأول بيراميدز كان يسيطر على وسط الملعب وانتفاضة الزمالك الحقيقية حدثت بعد استقبال هدف، وكان هناك بخل في التمريرات وأداء بن شرقي وساسي لم يكن فعال في الشوط الأول.

أوضح أن أشرف بن شرقي يكون فعال في الجناح عن اللعب تحت رأس الحربة لأنه يجيد اللعب على الأطراف ولاعبي بيراميدز في الشوط الأول كانوا منضبطين.

وتابع أن الزمالك دخل مباراة بيراميدز في الشوط الثاني ولو راجعت التاريخ ستكتشف أنه لا يتأثر عندما يستقبل هدف ويكون قادرا على العودة للمباراة في الدقيقة 80 أو الدقيقة 90.

وأضاف أن الزمالك حقق مكاسب رغم التعادل مع بيراميدو وهو مححود الونش كل الكرات الرأسية والالتحامات من نصيبه رغم عودته من الإصابة بكورونا.