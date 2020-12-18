شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى عن مستواه: كنت غلطان وبحاول أصلح غلطتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعترف باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربي ، أنه أخطأ فى حق نفسه في الفترة الماضية عندما كان مهاجم مصر الأول ، مضيفاً " أنا كنت غلطان وقصرت في حق نفسي وكنت باخد قرارات غلط وقصرت في التمرين وبحاول أصلح غلطي دلوقتي ".

وقال باسم في تصريحات لبرنامج مساء أون تايم ، علي قناة أون تايم سبورت 2 ، أنه يجتهد بشكل مكثف فى التدريبات لاستعادة مستواه الطبيعي ، مؤكداً أنه يسير الآن على الطريق الصحيح مع فريقه الانتاج الحربي ، متابعاً "انا كبرت دلوقتي والخبرة بتفرق في قرارات اللاعب وعندي إصرار لعودة الي مكانتي الطبيعية"

وأضاف باسم مرسي ، "اتمني الناس تبص علي باسم دلوقتي وتنسي باسم بتاع زمان".

ونجح باسم مرسي في إحراز هدف التعادل للانتاج الحربي أمام الاسماعيلي في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بثلاث أهداف لكل منهما في الجولة الثانية ببطولة الدوري لموسم 2020 - 2021 .