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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادي الأهلي فريق غزل المحلة في إطار مباريات الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى المصريى الممتاز على استاد الأهلى والسلام.

موعد مباراة الاهلي والمحلة في الدوري

يلتقى الأهلى في السابعة مساء الجمعة مع غزل المحلة الصاعد حديثا، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لمباريات الدورى.

حقق فريق الأهلي الفوز على حساب مصر المقاصة بنتيجة 3/1 في بداية مشواره ببطولة الدوري وأحرز للأهلي علي معلول وكهربا وعمرو السولية، في المقابل تعادل غزل المحلة مع سموحة في المباراة الماضية بهدف لكل فريق سجله إسلام صلاح للفلاحين.

موعد مباراة الاهلي والمحلة في الدوري

وجاءت قائمة الاهلى لمواجهة المحلة كالتالى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.

وتم استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق الاحمر من قائمة المباراة لعد جاهزيته واستمراراه فى خوض برنامج تأهيلي .

ويلعب الأهلي عقب مواجهة غزل المحلة فريق سونيديب بطل النيجر في لقاء ذهاب دور الـ 32 احد يومي 22-23 ديسمبر.

وبعد العودة من النيجر يواجه الأهلي الزمالك في منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري مساء الاثنين 28 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة.