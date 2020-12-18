شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: لا أفهم ما يريده فيفا من اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية لم تعد طرفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا يفهم ما يريده الاتحاد الدولى لكرة القدم بخصوص إدارة ملف اتحاد الكرة بسبب خطاباته المتناقضة.وقال هشام حطب في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت1: "تعامل اللجنة الأولمبية فيما يخص اتحاد الكرة كان وفق القانون واللوائح، والفيفا أخبرنا في اللجنة الأولمبية بالرغبة في تعديل لجنة اتحاد الكرة".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية: "هناك تضارب وتناقض في خطابات الفيفا الخاصة باتحاد الكرة، ولا أستطيع فهم ما يريده من طريقة إدارته ملف اتحاد الكرة المصرية".

وتابع هشام حطب: اللجنة الأولمبية لم تعد طرفا في ملف اتحاد الكرة، وسندافع عن تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بمصر أمام الفيفا، كما سنخاطب فيفا من أجل إبلاغه بطبيعة القانون والواقع المصرى ونتوقع منهم التقدير والاحترام، والموقف الحالي باتحاد الكرة لا ينطبق عليه مبدأ القوة القاهرة".

وتلقى اتحاد الكرة المصرى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل لاستكمال المهام التى حددها الفيفا فى خطاب التكليف، على أن يعلن التشكيل الجديد في وقت لاحق.

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، قد قررت تجميد اجتماعاتها الرسمية لحين وصول قرار رسمي من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير تقليص أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية ليصبح عددها 3 فقط، بعدما تواصل عمرو الجناينى مع فيفا وتمسك بجميع الأعضاء لحين آخر موعد للجنة.