شكرا لقرائتكم خبر عن مختار وياسين وموسيمانى أبرز الضحايا.. كورونا يستهدف المدربين الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن إصابة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا، وسوف يخضع المدير الفنى للعزل الصحى والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء المدير الفنى مسحة ثانية للتأكد.

وتوجه "موسيماني" إلى المستشفى تمهيدا لحجزه لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ومن أجل عزله بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية.

بيتسو موسيمانى لم يكن أول مدرب ينتمى إلى الأهلى يصاب بفيروس كورونا خلال هذا العام، حيث سبقه مدربان ينتميان للقلعة الحمراء أيضا وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى.

مختار مختار

أصيب مختار مختار نجم الأهلى السابق، ومدرب الإنتاج الحربى، بفيروس كورونا فى يوليو الماضى ومعه 17 حالة أخرى من الفريق بعد إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا أثناء معسكر الفريق بشرم الشيخ.

وأكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه تم اكتشاف 18 حالة مصابة بكورونا داخل فريق الانتاج الحربى بعد خضوعهم للمسحات، عقب عودتهم من المعسكر فى شرم الشيخ، وتم إخطار اللاعبين بالخضوع للعزل المنزلى خلال الفترة القادمة للاطمئنان على صحتهم.

ربيع ياسين

أعلن ربيع ياسين نجم الأهلى السابق والمدير الفنى لمنتخب الشباب، إنه تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة 14 لاعب فى منتخب الشباب خلال تواجد المنتخب في تونس.

ونقل ربيع ياسين لأحد المستشفيات بتونس بعد إصابته بفيروس كورونا، للاطمئنان على صحته بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية، ويتابع حاليا حالته بعدما أثبتت المسحة الأخيرة استمرار إيجابية العينة.