مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 / 12 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 18 / 12 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة مصر المقاصة وإنبى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الاتحاد السكندرى وسموحة على ستاد الإسكندرية ومباراة الأهلى وغزل المحلة على استاد الأهلى والسلام في ختام مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62.

موعد مباراة مصر المقاصة وإنبى

تقام مباراة مصر المقاصة وإنبى في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى حامل اللقب بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة فيما خسر إنبى من أسوان بهدف دون رد في نفس الجولة

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لتحقيق أول انتصار في المسابقة حيث طالب لاعبيه بغلق صفحة خسارة الاهلى والتركيز على لقاء الليلة بغية حسمه ليكون بمثابة دفعة معنوية هائلة في مستهل رحلة الفريق الفيومى بالمسابقة المحلية، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه عدم تقبله فكرة التقصير أو الاستهانة بالمنافس في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق البترولى مشددًا على ضرورة استعادة نغمة الانتصارات في هذه المرحلة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري مؤكدًا أن المقاصة فريق قوى لايستهان بقدراته وقدم مباراة مميزة أمام الأهلى رغم خسارته بثلاثية لاتعبر عن سير اللقاء

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية في ديربى عروس البحر المتوسط الذى يتسم بالإثارة والمتعة الكروية لاسيما أن زعيم الثغر يدخله منتشياً بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة فيما تعادل سموحة مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة .

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات في المسابقة المحلية مشدداً على أن سموحة فريق قوى ويملك لاعبين مميزون وسيقدم مباراة كبيرة بعد تعادله في الجولة الأولى مطالباً بضرورة استمرار الروح القتالية بغية حسم المباراة لصالحه.

في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتحقيق أول فوز في المسابقة حيث عقد اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بإستعادة العروض الطيبة والتركيز من بداية المباراة لنهايتها بعد نجاح غزل المحلة في تسجيل هدف التعادل بالوقت القاتل من مباراتهم بالجولة الأولى بالمسابقة مؤكداً أنه يرفض التوهان الذى ظهر عليه اللاعبين في الدقائق الحاسمة من لقاء غزل المحلة مما أفقدهم ثلاثة نقاط سهلة في بداية مشوار الدوري.

موعد مباراة الاهلى وغزل المحلة

تقام مباراة الاهلى وغزل المحلة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام ، بدأ المارد الأحمر مشواره في الدوري بفوز على مصر للمقاصة بنتيجة ٣/١ وبآداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادي سموحة ١/١، تسعى كتيبة الاهلى لتحقيق الفوز في ظل صراعه للحفاظ على اللقب، بينما يفتش الغزل عن استعادة ذكريات الماضي وتعزيز موقفهم مبكرًا في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.