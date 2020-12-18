شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: جلسة مع ساسى ووكيله الأحد المقبل لتجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك الجدل حول مسألة تجديد عقود بعض لاعبي الفريق وعلى رأسهم التونسي فرجاني ساسي.وقال قاسم في تصريحات تلفزيونية إنه سيتم عقد جلسة مع اللاعب و وكيله برئاسة أيمن يونس يوم الأحد المقبل ، وسنعمل على تجديد تعاقد اللاعب كونِه أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق.

تسعى إدارة الكرة بنادي الزمالك لحسم ملف تجديد التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، حيث أنهى الزمالك اتفاقه مع فرجاني ساسي على كافة التفاصيل المالية للعقد الجديد ومدته، والتي ستكون لمدة 3 مواسم قابلة للتجديد مع عدم وضع شروط جزائية في العقد تسمح بفسخ التعاقد من طرف اللاعب.

وتحاول إدارة الزمالك إنهاء ملف تجديد ساسي قبل مواجهة الأهلي المقرر لها 28 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة للدورى، ويتبقى خطوة واحدة فقط للحصول على توقيع التونسي رسميا وهي توفير مقدم العقد للاعب.

من ناحية أخرى، فجر أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك أزمة داخل الفريق خلال الأيام الماضية بسبب ملف تعديل القيمة المالية لعقود نجوم الفريق، حيث سادت حالة من الغضب علي لاعبي الزمالك الذين تلقوا وعود بتعديل عقودهم من تصرفات أيمن يونس.