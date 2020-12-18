وزير الرياضة يُعلن عن "مسحة استثنائية" للاعبي منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أشرف صبحي، وزير الرياضة، إنه تواصل مع نظيره التونسي للتدقيق في نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها لاعبو الشباب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن إصابتان جديدتان بعدوى فيروس كورونا في صفوف المنتخب المصري للشباب والمتواجد في تونس لخوض غمار بطولة شمال أفريقيا.

وأضاف وزير الرياضة، في مداخلة مع مدحت شلبي بفضائية أون تايم سبورتس:"في المساء هناك حظر في تونس ولكن تم السماح بمسحة استثنائية لجميع لاعبي الفريق بعد تحول عينتين جديدتين إيجابيتين".

وأتم أشرف صبحي، تصريحاته بخصوص منتخب الشباب بالإشارة إلى أن نتائج المسحة الجديدة قد تظهر صباح اليوم، مشددًا على أنهم كوزارة رياضة يقومون بدورهم وأكثر:"لدينا فريقنا قوياً كنا نتمنى ظهوره وسنظل خلف ابنائنا".

وكان من المقرر أن يستهل منتخب الشباب مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الليبي، يوم الثلاثاء الماضي، وهو الأمر الذي تعذّر بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف لاعبو المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، التي تستضيفها تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وتطرق وزير الرياضة، في تصريحاته إلى توجيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، الشكر للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة وتعيين لجنة ثلاثية جديدة، قائلاً:"كانوا يعلمون ذلك وفقاً للمراسلات بينهم وفيفا وننتظر مخاطبة فيفا لنا بخصوص اللجنة المقبلة".