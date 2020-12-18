"تفوق على مبابي ونيمار".. فيفا يعلن ترتيب صلاح بجوائز ذا بست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني: احتل محمد صلاح جناح المنتخب المصري ونادي ليفربول المركز السادس في ترتيب أفضل لاعب في العالم بجوائز "ذا بست" التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس. وحصل محمد صلاح على 25 نقطة وأتى بفارق 27 نقطة عن روبرت ليفاندوفسكي الذي جاء في المركز الأول بجدول الترتيب. وتفوق ساديو ماني على محمد صلاح وأتى في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن زميله المصري. وأتى ترتيب النقاط كما يلي: 1- روبرت ليفاندوفسكي - 52 نقطة 2- كريستيانو رونالدو - 38 نقطة 3- ليونيل ميسي - 35 نقطة 4- ساديو ماني - 29 نقطة 5- كيفين دي بروين - 26 نقطة 6- محمد صلاح - 25 نقطة 7- كيليان مبابي - 19 نقطة 8- تياجو ألكانترا - 17 نقطة 9- نيمار - 16 نقطة 10- فيرجل فان دايك - 13 نقطة 11- سيرجيو راموس - 7 نقاط

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