بالأسماء.. 21 اختاروا صلاح في المركز الأول بجوائز "ذا بست" بينهم 8 عرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اختار 21 ممن يحق لهم التصويت في جوائز "ذا بست" لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محمد صلاح في المركز الأول الذي يحصل على 5 نقاط.

واختار 9 قادة للمنتخبات، ومثلهم من المدربين محمد صلاح، إضافة إلى 3 من الإعلاميين، محمد صلاح في المركز الأول، وأتى من بين هذه الأسماء 8 من العرب.

وأتت القائمة كاملة كما يلي:

قائد منتخب مصر: عبدالله السعيد

قائد منتخب الأردن: عامر شفيع

قائد منتخب قرغيزستان: فالري كيتشين

قائد منتخب ناميبيا: دينامو فريدريكس

قائد منتخب نيبال: باهرات خاواس

قائد منتخب فلسطين: سامح مراعبة

قائد منتخب قطر: حسن الهيدوس

قائد منتخب سوريا: عمر السومة

قائد منتخب تونس: يوسف المساكني

قائد منتخب أوغندا: دنيس أونيانجو

مدرب منتخب مصر: حسام البدري

مدرب منتخب لبنان: جمال طه

مدرب منتخب نيبال: بال جوبال ماهراجان

مدرب منتخب سريلانكا: أمير ألاجيك

مدرب منتخب سوريا: نبيل معلول

مدرب منتخب طاجيكستا: أوسمانوف توشيف

مدرب منتخب تونس: منذر الكبير

مدرب منتخب البحرين: عبدالله عاشور

إعلامي مصر: وليد الحديدي

إعلامي دولة المالديفز: شيماز علي

أعلامي فيرجن أيلانز الأمريكية: بيل كايسر