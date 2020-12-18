بالأسماء.. 21 اختاروا صلاح في المركز الأول بجوائز "ذا بست" بينهم 8 عرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
اختار 21 ممن يحق لهم التصويت في جوائز "ذا بست" لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محمد صلاح في المركز الأول الذي يحصل على 5 نقاط.
واختار 9 قادة للمنتخبات، ومثلهم من المدربين محمد صلاح، إضافة إلى 3 من الإعلاميين، محمد صلاح في المركز الأول، وأتى من بين هذه الأسماء 8 من العرب.
وأتت القائمة كاملة كما يلي:
قائد منتخب مصر: عبدالله السعيد
قائد منتخب الأردن: عامر شفيع
قائد منتخب قرغيزستان: فالري كيتشين
قائد منتخب ناميبيا: دينامو فريدريكس
قائد منتخب نيبال: باهرات خاواس
قائد منتخب فلسطين: سامح مراعبة
قائد منتخب قطر: حسن الهيدوس
قائد منتخب سوريا: عمر السومة
قائد منتخب تونس: يوسف المساكني
قائد منتخب أوغندا: دنيس أونيانجو
مدرب منتخب مصر: حسام البدري
مدرب منتخب لبنان: جمال طه
مدرب منتخب نيبال: بال جوبال ماهراجان
مدرب منتخب سريلانكا: أمير ألاجيك
مدرب منتخب سوريا: نبيل معلول
مدرب منتخب طاجيكستا: أوسمانوف توشيف
مدرب منتخب تونس: منذر الكبير
مدرب منتخب البحرين: عبدالله عاشور
إعلامي مصر: وليد الحديدي
إعلامي دولة المالديفز: شيماز علي
أعلامي فيرجن أيلانز الأمريكية: بيل كايسر
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