بيراميدز عن إلغاء هدف تراوري: هل هذا هو المستوى الطبيعي للحكام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد هاني سعيد المدير الرياضي ببيراميدز، إلغاء هدف إريك تراوري لاعب الفريق، في شباك الزمالك بالدقيقة الخامسة من بداية المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "هدف إريك تراوري لم يكن واضحا أنه غير متسلل من الملعب، ولكن شاهدتها بعد المباراة وجدت أنه بالفعل ليس متسللا، وأتساءل الآن ما السبب؟.. لا أريد الحديث بعصبية ولكن إلغاء هدف مثل هدف اليوم ليس طبيعي أن يُلغي.. من أين أتى الحكم بهذه الثقة؟.. هل هذا هو المستوى الطبيعي للحكام؟!".

وعن التعادل قال سعيد: "النقطة غير مرضية ولكن الحمد لله، كنا ننتظر الفوز.. مازال أمامنا مشوار طويل، غير محبطين، مع المباريات سنصل للمستوى المطلوب، لست قلقا".

وعن احتفاله مع أحمد الشيخ بعد هدفه الاول مع بيراميدز، قال هاني سعيد: "كنت متوقع أن يسجل أحمد الشيخ هدفا، لعبنا مع بعض في المقاصة وتوقعت أن يسجل هدفا قبل نزوله".

وحل الشيخ بديلا خلال أحداث الشوط الثاني، ليلعب بدلا من محمود حمادة، ويسجل هدفا فوز نزوله.

وعن تلقى فريقه هدفا: "لدينا عادة سيئة ليس في بيراميدز فقط ولكن في مصر كلها، بأن يحدث حالة "سرحان" خلال المباراة، استغلها الزمالك وسجل هدفا".

وحصد بيراميدز أول نقطة له هذا الموسم بعد التعادل أمام الزمالك، فيما خسر أول مواجهة أمام الاتحاد بهدفين لهدف.