عفت نصار: أعترض على وجود فاروق جعفر في الزمالك

قال عفت نصار نجم الزمالك السابق أنه غير مرحب بوجود فاروق جعفر داخل لجنة الكرة بالنادي .

وأضاف نصار في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' فاروق جعفر لا يحب سوى نفسه منذ ان كان لاعباً بصفوف الفريق وأيمن يونس أحد أبناء

الزمالك ، لكني لا أحب أسلوبه إدارياًواختتم نصار ، مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور حقق الكثير من الإيجابيات وله بعض السلبيات.قال عفت نصار نجم الزمالك السابق أن المغربي حميد أحداد لا يصلح للتواجد علىالأطراف ، وأنه يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح فقط مثل مصطفى محمد.

وأضاف نصار في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين في مصر في كافة المراكز ويستطيع المنافسة على كل الالقاب.

واختتم نصار ، أتمنى من لجنة الكرة بالفريق تجديد تعاقد لاعب الوسط فرجاني ساسي لأنه من الأعمدة الرئيسية للفريق .