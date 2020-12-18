هشام يكن: محمود الونش أفضل مدافع في مصر

قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل مدافع في مصر بالوقت الجاري.

وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي

يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمود حمدي الونش هو أفضل من علي جبر وأحمد حجازي ويستحق اللعب أساسيًا في صفوف منتخبمصر".

وتابع: "الونش أفضل من علي جبر وأحمد حجازي، فالثنائي لا يجيدان اللعب (مان تو مان) ولكن يجيدان التسليم والتسلم لذلك الوتش هو أفضل منهم ويستحق التواجد أساسيًا في صفوف منتخب

مصر".

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل منهما في الاسبوع الثاني في الدوري الممتاز.