قال وائل الخربتاوي، وكيل أتشمبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن القضية الذي كسبها اللاعب من قبل فيفا كانت منذ سنتين.
وأكد الخربتاوي في تصريحات خاصةلبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك كسب الجولة الأولى في تلك القضية بينما كسب
وتابع: "اللاعب استند إلى أن نادي الزمالك كان يعامله بطريقة غير آدمية واتهمهم بالعنصرية ولكن هذا الكلام غير صحيح تمامًا واللاعب تحايل على الفيفا".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: أتشيمبونج حصل على حكم بمليون و200 ألف دولار ضد الزمالك بسبب العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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