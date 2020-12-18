وكيله: أتشيمبونج حصل على حكم بمليون و200 ألف دولار ضد الزمالك بسبب العنصرية

قال وائل الخربتاوي، وكيل أتشمبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن القضية الذي كسبها اللاعب من قبل فيفا كانت منذ سنتين.

وأكد الخربتاوي في تصريحات خاصة

لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك كسب الجولة الأولى في تلك القضية بينما كسباللاعب الجولة الثانية وتحولت الغرامة من 400 ألف دولار إلى مليون و200 ألف دولار".

وتابع: "اللاعب استند إلى أن نادي الزمالك كان يعامله بطريقة غير آدمية واتهمهم بالعنصرية ولكن هذا الكلام غير صحيح تمامًا واللاعب تحايل على الفيفا".