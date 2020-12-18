أشرف قاسم: باتشيكو مستمر ولن يرحل عن الزمالك

كشف أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن موقف البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الاستمرار في النادي.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باتشيكو

مدرب جيد ومستمر في صفوف الفريق".

وتابع: "فريق نادي الزمالك منظم ويقدم أداء جيد للغاية ونحن مركزين في تلك الفترة".

كشف أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن موقف الثنائي أشرف بن شرقي

ومصطفى محمد من الاستمرار في صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة..

وأكد أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الثنائي يركز مع الفريق والدليل ما شهدناه من أداء مميز للثنائي في لقاء اليوم أمام بيراميدز".

وتابع: "يجب على الجماهير عدم الإلتفات لتلك الشائعات التي هدفها هدم استقرار الفريق".