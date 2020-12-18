أشرف قاسم: تعادل الزمالك أمام بيراميدز نتيجة عادلة وأطالب الجماهير بالصبر

قال أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، إن بيراميدز لعب بشكل أقوى أمام الزمالك بعد خسارتهم في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي

عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "في الشوط الثاني الزمالك نجح في فرض سيطرته وشكلنا خطورة كبيرة ولكن بيراميدز فريق كبير ولاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة ولديهمتنظيم داخل الملعب".

وتابع: "كان من الممكن أن الزمالك يفوز بمباراة اليوم ونتيجة مباراة اليوم عادلة للفريقين".

وأتم: "بقول لجماهير نادي الزمالك أن اللاعيبة أدت بشكل قوي وعندنا مباراة في تشاد ونركز في تلك الفترة القوية".

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل منهما في الاسبوع الثاني بالدوري الممتاز.