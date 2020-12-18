فرجاني ساسي يكشف حقيقة دفعه 10 ألاف دولار لبعثة منتخب الشباب

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن حقيقة ما تردد حول دفع مبلغ 10 آلاف دولار من جيبه لبعثة منتخب الشباب المصري.

وكتب فرجاني عبر حسابه على تويتر : "أؤكد أن ما تردد عن قيامي بدفع 10 آلاف دولار من جيبي الخاص لبعثة منتخب

الشباب المتواجدة في تونس أمر غير صحيح".

وتابع :"اقتصر دوري على نقل المبلغ حيث حصلت عليه من مسئولي المنتخب بمصر وقام أخي بإيصاله للبعثة في تونس نظرا للحاجة الملحة لسرعة وصول المبلغ..وقمت بدوري للتأكيد على حبي لمصر وشعبها".

ومر منتخب الشباب المصري باضطرابات كبيرة في تونس خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا وتعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابة حيث وصل عددهم لما يقرب من 16 لاعبًأ.

وأصبح مستقبل مباراة مصر أمام تونس غدًا في بطولة شمال افريقيا محاط بالغموض الشديد في الوقت الحالي بعد الانسحاب من مباراة ليبيا الماضية واحتساب النتيجة لصالح المنتخب الليبي لكن موقف مباراة تونس أصبحت صعبة للغاية من كل المقاييس.