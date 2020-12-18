شاهد فيديو اهداف الاتحاد والوحدة فى كأس ملك السعودية “النمور يفترسون كبير مكة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف الاتحاد والوحدة فى كأس ملك السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين)، في إحدى مباريات اليوم الخميس 17-12-2020 لحساب الدور ثمن نهائي للمسابقة.

بلغ الاتحاد دور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه السهل بثلاثية نظيفة على الوحدة، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

أحرز الصربي أليكسندر بريوفيتش الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 49.

فيما جاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، بعدما سجل البرازيلي بيدرو هينريكي، لاعب الوحدة، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.

وفى وقت لاحق اليوم فجر فريق الفتح مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بفريق الهلال (حامل اللقب) من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه عليه 2 / صفر.

ولحق الفيصلي بركب المتأهلين لدور الثمانية بتغلبه 9 / 8 على الاتفاق بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، وحقق فريق العين مفاجأة أيضا، بعدما صعد لدور الثمانية، إثر فوزه 2 / صفر على الأهلي

إليكم فيديو اهداف الاتحاد والوحدة فى كأس ملك السعودية

هدف الاتحاد الاول “بريجوفيتش” من ضربة جزاء

بريجوفيتش يُضيف الهدف الثاني للاتحاد

هدف الاتحاد الثالث “هنريكي” بالخطأ فى مرماه 3-0

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