الامارات | تسديدات.. وليد عباس.. مرسيدس كلاسيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. وليد عباس.. مرسيدس كلاسيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبهر لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي، وليد عباس، متابعيه بنشره على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورة شخصية له أثناء ركوبه سيارة كلاسيكية من نوع مرسيدس، إذ تفاعل معه عدد كبير من متابعيه واللاعبين، وعلّق زميله في الفريق، محمد مرزوق، قائلاً: «للبيع».

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