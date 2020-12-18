الامارات | النصر يبدأ «جولات الخطر» أمام العين

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يبدأ «جولات الخطر» أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف النصر نظيره العين في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، اليوم عند الساعة 21:00، في أولى أصعب المواجهات التي سيخوضها «العميد» في الجولات الأربع المتبقية من الدور الأول، التي ستكون أمام العين، والظفرة، والوحدة، وشباب الأهلي.

وتشكل الجولات المقبلة اختباراً حقيقياً أمام النصر للوصول إلى هدفه الرئيس، بتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 34 عاماً، إذ يتأخر عن الشارقة المتصدر بفارق ثلاث نقاط، فيما جمع العين 15 نقطة.

وكان النصر قد نجح في تحقيق فوز صعب على الفجيرة في الجولة الماضية، في حين يعاني العين أزمة نتائج أفقدته خمس نقاط في آخر مباراتين فقط، ويبحث عن العودة للنتائج الإيجابية وتحقيق الفوز وعدم الابتعاد عن الصدارة بشكل كبير، حتى موعد الانتقالات الشتوية التي يبحث فيها العين عن تدعيم الصفوف بعدد كبير من اللاعبين، خصوصاً الأجانب.

ودائماً ما تكون مواجهة الفريقين من المباريات القوية، إذ تقابلا هذا الموسم في مباراة ودية بداية من فترة الإعداد قبل خوض العين لمباريات دوري أبطال آسيا، ونجح النصر في تحقيق الفوز حينها بنتيجة 2-1، ويبحث اليوم عن تأكيد جدارته هذا الموسم، خصوصاً أن الفريق لا يعاني أي غيابات في خط هجومه.

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