الامارات | تسديدة.. أسرة السلة تحتفي بمدرب النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدة.. أسرة السلة تحتفي بمدرب النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت أسرة كرة السلة على الاحتفاء بعيد ميلاد مدرب الفريق الأول للنصر، المصري أحمد عمر، وذلك من خلال التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التاريخ المشرّف للمدرب في البطولات المحلية، خلال توليه تدريب كل من أندية الشباب والوصل، وآخرها العميد، وقاد الفرق التي تولى قيادتها منذ 16 عاماً إلى حصد ألقاب 17 بطولة محلية وخارجية.

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