الامارات | قاهر الكبار لا يرحم «المتصدر».. «الناموس» لبني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن قاهر الكبار لا يرحم «المتصدر».. «الناموس» لبني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الفلسطيني، أحمد أبوناموس، فريق بني ياس لتحقيق فوز ثمين، بهدف نظيف، على حساب ضيفهم فريق الشارقة، بعد دقيقتين من مشاركته في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، على استاد الشامخة، ضمن الجولة الـ10 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، الذي منح «السماوي» ثلاث نقاط غالية، رفعت رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمّد رصيد «الملك» عند 23 نقطة.

وشارك أبوناموس في الدقيقة 78 بديلاً لزميله سلطان الشامسي، وقاد هجمة مرتدة نموذجية من وسط الملعب، وقدم مجهوداً بدنياً ومهارياً، راوغ من خلاله أربعة مدافعين، قبل أن يواجه الحارس عادل الحوسني بكل سهولة، ليعيد سيناريو قيادة فريقه للتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بداية الشهر الجاري، بعد أن سجل هدفي فريقه في شباك العروبة.

وتعتبر الخسارة الأولى لفريق الشارقة في الموسم الحالي التي تجنبها في الجولات التسع الماضية، والتي حصل فيها على 23 نقطة وضعته في صدارة الترتيب، لكن هذه الخسارة فتحت الباب أمام مطارديه، فريقي الجزيرة والنصر، على التوالي.

وباءت محاولات «الملك» بالفشل في الوصول لشباك الحارس فهد الظنحاني، الذي استطاع أن يقف سداً منيعاً في مواجهة تسديدات الثلاثي البرازيلي ايغور كورونادو وويلتون وكايو لوكاس، وشن الضيوف هجماتهم المتتالية في الشوط الثاني لكن الحال لم يتغير، خصوصاً أن لاعبي «السماوي» واصلوا الاعتماد على الدفاع مع الهجمات المرتدة.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 80، حينما سجل اللاعب البديل أحمد شحده أبوناموس هدف اللقاء الوحيد، ليتراجع بعدها «السماوي» إلى مناطقه الدفاعية بالكامل، للمحافظة على هدف الانتصار الذي منحهم النقاط الثلاث التي وضعتهم قريباً من أندية مقدمة الترتيب.

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