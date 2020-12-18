الامارات | تسديدة.. «الأزر البسمتي» وجبة عصام فايز المفضّلة يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدة.. «الأزر البسمتي» وجبة عصام فايز المفضّلة يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر لاعب وسط عجمان، المغربي عصام فايز، ارتباطاً وثيقاً مع «الأرز البسمتي»، الذي يتناوله بشكل يومي، ويحرص على أن يطهوه بنفسه داخل المنزل، كما أكد لـ«الإمارات اليوم». لافتاً إلى أن الأرز البسمتي له فوائد عدة، أهمها أنه لا يتسبب في زيادة الوزن، كما يعد من الأطعمة المشبعة التي لا تحتاج لتناول أي وجبات بعدها.

وأشار إلى أنه لا يفضّل شراء الأرز من المطاعم، بل يحرص على إعداده في المنزل، ويتناوله قبل موعد التدريبات بخمس ساعات.

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