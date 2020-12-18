الامارات | كومان بعد الفوز على سوسيداد: هذا هو برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان بعد الفوز على سوسيداد: هذا هو برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كال رونالد كومان، مدرب برشلونة، المديح لضغط فريقه المستمر في الفوز 2-1 على ضيفه ريال سوسيداد، ليلة الأربعاء، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، حيث قدم الفريق أداءً قوياً بعد بداية كارثية للموسم.

ودخل سوسيداد المباراة وهو في صدارة الدوري، وتقدم عبر ويليان جوزيه، لكن برشلونة تجاوز البداية الضعيفة وحسم الفوز، بفضل ثنائية جوردي ألبا وفرينكي دي يونج قبل الاستراحة.

وأبلغ كومان مؤتمراً صحافياً «الشوط الأول كان رائعاً، وكان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف. لعبنا بحدة، ووضعنا (سوسيداد) تحت ضغط هائل، وركضنا كثيراً.

ريال سوسيداد فريق رائع عند الاستحواذ على الكرة، لكننا كنا نستعيدها دائماً، وضغطنا بشكل جيد. كانت مباراة مفتوحة، لأن منافسنا يعلم كيف يلعب جيداً، لكن المباراة كانت لنا، وكان فوزاً مستحقاً».

وقدم ميسي أداءً متواضعاً، وأهدر فرص عدة، وأخطأ في العديد من التمريرات، لكن كومان كان سعيداً بمعدل أدائه.

وأضاف «هذا هو الفريق الذي أريد مشاهدته. كل لاعب قدم كل ما لديه. الفارق الأبرز هو أسلوبنا عند فقدان الكرة، وميسي اجتهد في هذا الجانب، وضغط كثيراً، وكل اللاعبين فعلوا ذلك أيضاً». «هذا هو الأسلوب الذي يجب اتباعه عند فقدان الكرة».

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