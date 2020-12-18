الامارات | دمج الأسوياء بأصحاب الهمم في مباراة ودية لكرة السلة بنادي العين

شكرا لقرائتكم خبر عن دمج الأسوياء بأصحاب الهمم في مباراة ودية لكرة السلة بنادي العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم نادي العين، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمناسبة شهر أصحاب الهمم، مباراة ودية لكرة سلة الكراسي المتحركة، التي تم فيها دمج الفريق الأول مع نظيره لأصحاب الهمم، وذلك بصالة العين لأصحاب الهمم في فلج هزاع.

وفور انتهاء اللقاء، تم تكريم فريق العين لأصحاب الهمم بهدايا تذكارية مقدمة من الراعي للفعالية، عود بوتيك للعطور، ودرع نادي العين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ثم أخذ الصورة التذكارية لجميع المشاركين بالفعالية.

وقال المدير الرياضي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية، أحمد سلطان، للموقع الرسمي لنادي العين، إن «مثل هذه الفعالية تسعدنا بشكل كبير عندما نشارك إخواننا وأبناءنا من أصحاب الهمم في فعالياتهم الرياضية، ورغم الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا، إلا أننا أصررنا على إدخال البهجة والسرور إليهم».

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