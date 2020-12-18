الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
اتحاد كلباء - الوحدة 18:00
الفجيرة - شباب الأهلي 18:00
النصر - العين 21:00
عجمان - خورفكان 21:00
مصر المقاصة - إنبي 16:30
الاتحاد - سموحة 19:00
الأهلي - غزل المحلة 21:30
الدوري الأردني
الرمثا - شباب العقبة 18:00
الوحدات - شباب الأردن 20:30
الدوري التونسي
مستقبل سليمان - النجم 17:00
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