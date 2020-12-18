الامارات | الرابطة تحدد «التوقيت الشتوي» للدوري.. وكأس السوبر 22 يناير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة تحدد «التوقيت الشتوي» للدوري.. وكأس السوبر 22 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، خلال اجتماعها برئاسة حسن طالب، بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من الجولة 12 من دوري الخليج العربي، حيث ستقام المباريات الأولى في الخامسة مساء، والمباريات المسائية في الثامنة مساء.

وقالت اللجنة في بيان، أمس: «كما تقرر إجراء تعديل على موعد إقامة الجولة 13 من دوري الخليج العربي، لتقام في 15 و16 يناير المقبل بدلاً من التاريخ المحدد سابقاً (4 و5 يناير) بناءً على طلب من اتحاد الكرة، نظراً لتجمع المنتخب في الفترة من الثاني إلى 12 يناير 2021».

وأضافت: «على صعيد كأس الخليج العربي، تقرر إقامة مباريات ذهاب الدور الثمانية في السابع والثامن من يناير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في 25 و26 من الشهر نفسه، أما كأس سوبر الخليج العربي، التي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي، فستقام 22 يناير المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر».

وأعلنت اللجنة عن موعد بداية الدور الثاني من الدوري، حيث تقام الجولة 14 في 29-30 يناير المقبل، وسيتم الإعلان عن جدول المباريات كاملاً فور تحديد الاتحاد الآسيوي مواعيد دوري أبطال آسيا.

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