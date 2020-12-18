شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف غلي موعد وملعب بيراميدز امام لاتحاد الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أخطر نادي بيراميدز، بتحديد نادي الاتحاد الليبي في ذهاب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الإسكندرية.

أوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تلقى إخطارا من الكاف يؤكد فيه إقامة لقاء الذهاب في الإسكندرية يوم ٢٢ ديسمبر الجاري بسبب الظروف الحالية في ليبيا.

شدد على أن المباراة باستاد الإسكندرية في الخامسة مساء، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب فيما بعد باستاد الدفاع الجوي أحد يومي ٥ أو ٦ يناير المقبل.