شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يفتح النار على باتشيكو: بيألف ويجب رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تح أحمد بلال نجم الأهلي السابق النار على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك بسبب إدارته الفنية لمباراة بيراميدز.

وقال بلال فى تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: "باتشيكو لديه خلل فى القيادة الفنية للزمالك ولا يستحق التواجد على الاطلاق فى الزمالك ودخل اللقاء بتشكيل خاطيء".

وأضاف: "باتشيكو بيألف وغير قادر على إدارة الزمالك فهو أهدر فرصة الهجوم من الاطراف أمام بيراميدز وأشرك حميد أحداد فى غير مركزه وكان يجب اللعب بأوناجم من بداية المبارة".