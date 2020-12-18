ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبيراميدز.. وقائمة الهدافين بعد تألق مصطفى محمد

كتب: ضياء السقا

تعادل الزمالك وبيراميدز إيجابيا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، بإستاد الدفاع الجوي، ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم أحمد الشيخ لبيراميدز بالدقيقة 68 بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد، إذ نجح لاعب الأهلي السابق في استقبالها بنجاح ووضعها على يمين أبو جبل معلنا عن أول أهداف المباراة.

وأهدر حميد أحداد هدفا محققا للزمالك بالدقيقة 71 بعد إنفراده بشريف إكرامي حارس بيراميدز لكنه يسدد الكرة خارج المرمى تماما.

ونجح مصطفي محمد في تسجيل هدف التعادل للزمالك بالدقيقة 74، بعد كرة عرضية من محمد أوناجم.

وشهدت مباريات اليوم تعادل المصري والجونة 1-1، وتعادل آخر مثير بنتيجة 3-3 بين الإسماعيلي والإنتاج الحربي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

1- سيراميكا كليوباترا 6 نقاط

2- أسوان 6 نقاط

3- الزمالك 4 نقاط

4- وادي دجلة 4 نقاط

5- الأهلي 3 نقاط

6- الإتحاد السكندري 3 نقاط

7- الإسماعيلي 2 نقطة

8- الجونة 2 نقطة

9- المصري 2 نقطة

10- غزل المحلة 1 نقطة

11- سموحة 1 نقطة

12- بيراميدز 1 نقطة

13- طلائع الجيش 1 نقطة

14- الإنتاج الحربي 0 نقطة

15- البنك الأهلي 1 نقطة

16- إنبي 0 نقطة

17- مصر للمقاصة 0 نقطة

18- المقاولون العرب 0 نقطة

وعلى صعيد الهدافين، احتل مصطفى محمد لاعب الزمالك صدارة الترتيب بعد تسجيل هدفه الثاني في مرمى بيراميدز.

ويتساوى مصطفى محمد بنفس الرصيد مع كلا من أحمد سمير لاعب طلائع الجيش وصلاح أمين لاعب وادي دجلة وشريف دابو وشادي حسين ثنائي سيراميكا وهيثم الفيل لاعب أسوان ووالتر بواليا لاعب الجونة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري :

مصطفى محمد "الزمالك" 2 هدف

أحمد سمير طلائع الجيش" 2 هدف

صلاح أمين "وادي دجلة" 2 هدف

شريف دابو "سيراميكا" 2 هدف

شادي حسين "سيراميكا" 2 هدف

هيثم الفيل "أسوان" 2 هدف

والتر بواليا "الجونة" 2 هدف

علي معلول "الأهلي" 1 هدف"

عمار حمدي "الاتحاد السكندري" 1 هدف

محمد صادق "الإسماعيلي" 1 هدف