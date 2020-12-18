شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 17/12/2020 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 17/12/2020 ، إقامة 3 مباريات في الجولة الثانية لبطولة الدوري لموسم 2020 - 2021 ، حيث استضاف المصري البورسعيدي نظيره الجونة على استاد برج العرب ، وواجه الإسماعيلي ، فريق الإنتاج الحربي علي استاد الاسماعيلية ، وفي قمة الجولة الثانية واجه الزمالك نظيره بيراميدز في استاد الدفاع الجوي .
وجاءت نتائج مباريات اليوم الخميس كالتالي :
الزمالك وبيراميدز "حبايب" فى قمة الأسبوع الثاني بالدوري
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.
بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.
6 أهداف فى تعادل مثير بين الإسماعيلى والإنتاج الحربي .. فيديو
تعادل فريق الانتاج الحربي مع نظيره الإسماعيلي ، بثلاث أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة من الفريقين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
تقدم محمد فييرا للانتاج الحربي في الدقيقة 15 ، ليتعادل عماد حمدي للاسماعيلي في الدقيقة 25، ويتقدم عبد الرحمن مجدي للدارويش في الدقيقة 41 ، لينتهي الشوط الأول لصالح القلعة الصفراء بهدفين مقابل هدف .
وفي الشوط الثاني ، نجح محمد عبد المجيد لاعب الانتاج الحربي فى احراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 80 ، ليرد الدراويش بعدها بدقيقة ويحرز الهدف الثالث عن طريق محمد صادق، ليعود التقدم للاسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدفين ، وبعدها بثلاث دقائق تمكن باسم مرسي في احراز هدف التعادل للانتاج الحربي لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 3-3 .
المصرى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله
تعادل الجونة والمصرى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى .
تقدم أحمد رفعت للمصرى في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعدما استلم كرة زميله محمد عنتر من الناحية اليسرى وأودعها في المرمى مباشرة ، وفى الدقيقة 83 نجح الزامبى والتر بواليا وبمجهود فردى من استلام كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية من بين لاعبى المصرى محققا هدف التعادل لفريقه ليرتفع رصيد الفريقين إلى نقطتين .
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