شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: باتشيكو مستمر ولن يرحل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن موقف البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض من الاستمرار في النادي مؤكدا أنه باقى ولن يرحل عن الأبيض.وقال قاسم في تصريحات تلفزيونية :"فريق الزمالك منظم ويقدم أداء جيد للغاية ونحن مركزين في تلك الفترة وبيراميدز لعب بشكل أقوى أمام الزمالك بعد خسارتهم في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري".

وأكد قاسم: "في الشوط الثاني الزمالك نجح في فرض سيطرته وشكلنا خطورة كبيرة ولكن بيراميدز فريق كبير ولاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة ولديهم تنظيم داخل الملعب وكان من الممكن أن الزمالك يفوز بمباراة اليوم ونتيجة مباراة اليوم عادلة للفريقين".

واختتم: "بقول لجماهير نادي الزمالك أن اللاعيبة أدت بشكل قوي وعندنا مباراة في تشاد ونركز في تلك الفترة القوية".

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في استاد الدفاع الجوي بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.