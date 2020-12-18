شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: أوناجم كان نقطة فارقة أمام بيراميدز.. وأتمنى عدم اللعب فى التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤمن أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق بأن محمد أوناجم كان النقطة الفارقة في مباراة الزمالك وبيراميدز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، مؤكدا أن التغيير كان موفق للغاية وفتح جبهة في الجانب الأيسر لبيراميدز في ظهر طارق طه الذي قدم مباراة جيدة مع بيراميدز قبل أن يخرج، وقال خلال تصريحات لاستوديو قناة الزمالك، إن الزمالك كان أدائه متوسط في مباراة بيراميدز وفرجاني ساسي كان يلعب كرات غير طبيعية وفي بعض الأوقات تقطع منه الكرة وكذلك أشرف بن شرقي كان مستواه متباين خلال المباراة.

وأردف أن نتيجة التعادل مع بيراميدز معتدلة وارتفع الأداء في بعض الأوقات للمستوى الجيد وهذه نتيجة جيدة أمام فريق سينافس هذا الموسم.

استرسل أن الزمالك فريق قوي للغاية وعندما يكون فريق متأخر بهدف ويعود للمباراة وكان قريبا من الفوز يؤكد قوته، وأتمنى عدم اللعب في تشكيل الفريق، خاصة مثل إخراج لاعب مثل أحمد سيد زيزو لأن مستواه ثابت في كل المباريات ولكن كان بعيدا عن مستواه الطبيعي مع أشرف بن شرقي بسبب اللعب في مراكز غير مراكزهم.