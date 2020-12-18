شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يكشف حقيقة التبرع بـ10 آلاف دولار لمنتخب مصر للشباب فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك حقيقة تبرعه بمبلغ 10 آلاف دولار لمنتخب مصر للشباب، والمتواجد في تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، والمؤهلة لكأس العالم وأمم إفريقيا للشباب، وقال ساسي عبر حسابه على انستجرام: أوضح أن ما تردد عن قيامي بدفع 10 آلاف دولار لبعثة منتخب الشباب المتواجدة في تونس أمر غير صحيح".

تابع: "اقتصر دوري على نقل المبلغ حيث حصلت عليه من مسئولي المنتخب بمصر وقام أخي بايصاله للبعثة في تونس نظا للحاجة الملحة لسرعة وصول المبلغ .. وقمت بدوري للنأكيد على حبي لمصر وشعبها".

على جانب آخر، قال وليد ماهر منسق إعلامي منتخب مصر للشباب من تونس، إن هناك خبرا صادما يواجه منتخب مصر للشباب قبل لقاء تونس غدًا في التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا، مضيفا أن اليوم تم اكتشاف حالتين جديدتين أصيبا بفيروس كورونا، وهما أحمد نبيل لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي ومحمود صابر عبد المنعم.

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية أن هناك 14 مصابًا و14 غير مصاب بالمنتخب حتى الآن، وما حدث فى اللقاء الأول أمام ليبيا يحدث فى اللقاء الثاني، وهذا أمر غريب، وكده المنتخب مش هيلعب، مضيفا أن ما يحدث للمنتخب أمر غريب، مؤكدًا أن هناك منتخبات أخرى متواجدة فى الفندق ولا توجد بها حجم الإصابات التى تواجد فى المنتخب المصرى.

وتابع أن هناك محاولات من المسئولين للمنتخب، مع الكاف لوضع حل لما يحدث فى المنتخب، مضيفا أن قرار العودة لمصر و الانسحاب من البطولة أو التصفيات فى يد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، مؤكدا أن المسئولين فى الكاف أعلنوا فى البداية عدد لـ المصابين بالمنتخب وذلك فى الـ 12 مساء و اليوم فى الرابعة عصر قالوا رقما آخر.