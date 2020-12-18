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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل الإيجابى 1 -1 بين الزمالك وبيراميدز التي أقيمت اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يتصدر سيراميكا الوافد الجديد للدوري الممتاز الجدول برصيد 6 نقاط، بعد فوزه فى مباراتين أمام الإنتاج الحربى والبنك الأهلى، بينما يأتى فى المركز الثاني بفارق الأهداف أسوان الذى حقق الفوز فى أول جولتين أمام إنبى وطلائع الجيش.

واحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع بيراميدز والفوز على المقاولون، ويأتي وادى دجلة في المركز الخامس بنفس الرصيد 4 نقاط.

الاتحاد السكندرى يحتل المركز السادس فى ترتيب الدوري المصري

فيما يحل الاتحاد السكندرى فى المركز السادس برصيد 3 نقاط ايضا ومن بعده الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد نقطتين ثم الجونة فى المركز الثامن والمصرى في المركز التاسع بنفس الرصيد، بينما يأتى غزل المحلة في المركز العاشر وسموحة فى المركز الحادى عشر ومن بعده طلائع الجيش فى المركز الـ12 ومن بعده بيراميدز فى المركز الـ 13 والإنتاج الحربى في الـ14 والبنك الأهلى في المركز الـ15 بنفس الرصيد حاملين نقطة واحدة فقط.

بينما تحتل فريق إنبى ومصر المقاصة والمقاولون العرب المراكز من 16 إلى 18 بالترتيب بدون أى نقاط .

ويواجه الأهلى المحلة مساء غد الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، وذلك فى الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، بدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبآداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة ١/١



