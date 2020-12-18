شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلى: خواجة الزمالك دارس الفريق ..وأبو النصر : هدفنا الثلاثية هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف توفيق المدير الفني لفريق سلة الأهلى رجال ، أن الزمالك فاجأ الفريق بأنس أسامة و كذلك المحترف الأمريكي في الفريق الأبيض،إلا ان الأهلى استطاع أن يجد الحلول ، والاستفادة من اياكس المحترف الأمريكي بالفريق ، وحمسم نتيجة المباراة بالفوز 68/91 بالتفوق فى الفترتين الثالثة و الرابعة ، وأضاف توفيق في تصريحات لقناة الأهلى أن لاعبى الاهلى كانو رجال واستطاعوا أن يغيروا طريق المباراة ، و تعديل مسار الفوز من الفريق الأبيض إلى الأحمر ، بعد أن كان المدير الفنى للزمالك دارس الأهلى جيدا ، و لكن النتيجة في النهاية جاءت في صالح الاهلى .

ومن جانبه ، قال محمد أبو النصر لاعب فريق سلة الاهلى أن هدف الفريق هو تحقيق الثلاثية هذا الموسم ، دورى مرتبط وسوبر وكأس مصر ، ورغم أن الزمالك فريق كبير وقدم مباراة على مستوى عالى من الأداء إلا أن الأحمر حسم النتيجة بالتغلب بفارق كبير من النقاط

وشهدت فترات اللقاء الأربعة تقدم الزمالك، وانتهت الفترة الأولى 21/13 للزمالك ، و الفترة الثانية 36/29 للأبيض، وفيما يخص الفترة الثالثة

ويأتى إقامة المباراة، بعد تأجيل منافسات دورى الدرجة الأولى التى كان مقرر إقامتها اليوم، حتى تقام الأسبوع المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية، على مستوى الرجال أيضا، وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا إلى جميع الأندية المشاركة فى المنافسات يخطرهم بتأجيل المباريات، وهى الترسانة والغابة ومدينة نصر، بلبيس، كفر الشيخ، قوص، أسوان، هوليوليدو، مسلمين قنا، مسلمين أرمنت، مسلمين إسكندرية، المحلة، المنصورة، السكة، بلقاس، الصيد، كابسى، الداخلية، العبور، السكة الحديد، كفر الزيات، وكيما.