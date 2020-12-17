شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لبيراميدز : نسعي للمنافسة علي كل البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اروابارينا، المدير الفني لبراميدرز، عقب تعادل فريقه مع الزمالك، بأن فريقه لديه هدف واضح هو المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها، موضحا أن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ولا يزال الموسم طويل، مضيفا بأن الأهم كيف سينهي الموسم ولا ينظر للبداية.

شدد على أنه يعمل على تصحيح الأخطاء موضحا أن النتائج تعطي دفعة للاعبين، ولكنه يعمل على تحقيق الفوز وتقديم أداء جيد، وشد على أن فيروس كورونا يؤثر على جميع الأندية وتسبب في تغيير حساباته في اللقاء ويحدث مع جميع الأندية.

وأوضح المدير الفني أنه يحترم التحكيم في جميع ظروفه ولكنه لم ير كرة الهدف الذي لم يحتسب لفريقه ولكن هناك تقنية الفيديو التي تكون هي الفيصل، مضيفا بأن الجميع يخطئ ولا تواجد أي مشكلة، وتقنية الفيديو هي الحكم العادل